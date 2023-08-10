Первая половина встречи Арис – Динамо завершилась без голов. В то же время во второй 45-минутке Арис сумел отличиться благодаря сомнительному пенальти, пишет 24 канал.

Читайте также Позор в Европе продолжается: Днепр-1 разгромно уступил Славию в Лиге Европы – видео голов

В середине второго тайма игрок Ариса Фабиано после удара головой попал мячем в лицо Сироте. Арбитр из-за отсутствия системы VAR не смог пересмотреть спорный момент и указал на одиннадцатиметровую отметку. Вингер греков Пальма четко пробил в левый угол. Голкипер Динамо Бущан дотянулся, но не сумел отразить удар Ариса.

Видео гола в ворота Динамо в обзоре матча

Напомним, что Динамо дебютирует в Лиге конференций. Раньше гранд украинского футбола еще не играл в третьем по значимости еврокубке.

Ответный матч запланирован на 17 августа. Его соперники проведут в Бухаресте.