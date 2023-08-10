Перша половина зустрічі Аріс – Динамо завершилася без голів. Натомість у другій 45-хвилинці Аріс зумів відзначитися завдяки сумнівному пенальті, повідомляє 24 канал.

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У середині другого тайму гравець Аріса Фабіано після удару головою влучив м'ячем в обличчя Сироті. Арбітр через відсутність системи VAR не зміг передивитися суперечливий момент та вказав на одинадцятиметрову позначку. Вінгер греків Пальма чітко пробив у лівий кут. Голкіпер Динамо Бущан дотягнувся, але не зумів відбити удар гравця Аріса.

Відео голу у ворота Динамо в огляді матчу

Нагадаємо, що Динамо дебютує у Лізі конференцій. Раніше гранд українського футболу ще не грав у третьому за значимістю єврокубку.

Матч-відповідь запланований на 17 серпня. Його суперники проведуть в Бухаресті.