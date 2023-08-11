Єдиний гол у матчі був забитий на 69-й хвилині, коли Пальма реалізував пенальті. Хоча 11-метровий у ворота київського Динамо був доволі спірним та "намальованим". Адже суддя побачив, що м'яч влучив у руку футболіста "біло-синіх", хоча там більше було влучання у голову. Однак це пенальті вирішило переможця матчу – 1:0 на користь Аріса у першому матчі протистояння.

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Луческу: Така підтримка була для нас сюрпризом, ми відчували тиск

Після поєдинку Мірча Луческу заявив, що грецький клуб заслужено здобув перемогу, яку собі забезпечили у другому таймі. На думку головного тренера Динамо, обидві команди показали рівну гру, хоча кияни увімкнулись у неї занадто пізно, аби забити.

Гра була рівною, ми занадто пізно почали грати для того, щоб забити – лише після того, як пропустили. Розраховували, що суперник виходитиме із зон, що дасть нам простір. Їм вдалося забити з пенальті. Але попереду ще один матч у Бухаресті,

– сказав "Містер"

Також румунський спеціаліст відзначив підтримку місцевих трибун, які допомагали Арісу та чинили додатковий тиск на динамівців. "Містер" зізнався, що засмучений тим фактом, що його команда не може грати вдома за такої ж підтримки. В усьому цьому винна Росія.

"Ярмоленко не йшов за Феррарі, той робив багато дуже небезпечних проходів"

Луческу додав, що не очікував такої підтримки уболівальників для Аріса, це стало для нього сюрпризом. Що не скажеш про сам грецький колектив, який нічим не здивував наставника Динамо.

"Господарі грали, перш за все, для того, аби забити. Вони також добре діяли у захисті, їм вдавалося робити своєрідні коридори та водночас не давати нашим футболістам можливості відзначитися. Перед грою я очікував, що Аріс гратиме у більш атакувальний футбол, але вони цього не зробили, натомість вичікували та заробили пенальті", – відповів Луческу.

Могло Динамо програвати з більшим рахунком, з чим й погодився Луческу, який нарахував в Аріса ще дві реальні нагоди. Тут "на горіхи" дісталось навіть Андрію Ярмоленку, який не догравав в епізодах.

У першому таймі їх не було, а ось у другому було достатньо. В основному, через лівий фланг, де Ярмоленко не йшов за Феррарі, той робив багато дуже небезпечних проходів, і після цього суперник міг забити. Але до цього призводили наші помилки,

– зауважив тренер киян.

Зверніть увагу! У наступному матчі Динамо прийме Аріс на домашньому стадіоні Рапріда у Бухаресті (17 серпня). Перед цим кияни повинні були зіграти в УПЛ проти Металіста 1925, але харків'яни пішли на поступки "біло-синім" та погодились перенести їх очну гру на іншу дату, би дозволити динамівцям краще підготувати до матчу-відповіді у Лізі конференцій.