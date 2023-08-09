Почти идеальная статистика и шубный скандал: как Динамо играло против клубов из Греции

Киевляне сразятся с пятой греческой командой - Арис станет соперником в Лиге конференций. В настоящее время "бело-синие" имеют очень положительную статистику против клубов из этой страны.

Уже в четверг, 10 августа, Динамо стартует в новом розыгрыше Лиги конференций. Первым соперником киевлян в третьем квалификационном раунде станет греческий Арис.

Смотрите с нами Арис – Динамо: онлайн-трансляция дебютного матча киевлян в Лиге конференций

Команда из Салоник заняла пятое место в прошлом чемпионате. Для киевлян это будет уже пятый греческий соперник в еврокубках. 24 канал предлагает вспомнить все дуэли Динамо с греческими клубами.

КУБОК ЧЕМПИОНОВ 1975-1976

Олимпиакос – Динамо 2:2

Динамо – Олимпиакос 1:0

После победы в Кубке обладателей Кубков киевляне успешно стартовали в Кубке чемпионов. Соперником стал чемпион Греции Олимпиакос. Первая игра прошла в Салониках, Оли не мог принимать соперников в Пиреях из-за поведения фанатов.

В гостях Динамо сыграло 2:2, хотя вело в счете 2:0 в середине первого тайма. А уже в Киеве "бело-синие" решили результат дуэли в свою пользу – минимальная победа благодаря голу Владимира Онищенко.

КУБОК ЧЕМПИОНОВ 1976-1977

Динамо – ПАОК 4:0

ПАОК – Динамо 0:2

Уже через год, но во втором раунде КЕЧ, киевлянам выпал клуб уже из самих Салоник – ПАОК. С ним у подопечных Лобановского не было никаких проблем.

"Бело-синие" суммарно оформили шесть мячей, на которые греки не ответили ни одним. В каждом из матчей забивал Виктор Колотов, а в Салониках дубль на свой счет записал Леонид Буряк.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 1995-1996

Динамо – Панатинаикос 1:0 (результат аннулирован)

Третья встреча киевлян с греками получилась скандальной и, наконец, не вошла в реестр матчей. Выйдя во вторую для себя группу Лиги чемпионов, Динамо в первом же матче обыграло дома Панатинаикос благодаря голу Виталия Косовского.

Обзор отмененного матча между Динамо и Панатинаикосом:

Впрочем, судья матча Антонио Лопес Ньето подал рапорт в УЕФА, где отмечалась попытка подкупа со стороны руководства Динамо. Испанец уверял, что братья Суркисы предлагали ему 30 тысяч долларов и две норковые шубы.

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Поэтому УЕФА аннулировал результат матча и отстранил Динамо от Лиги чемпионов на один сезон. Его место занял датский Ольборг, уступивший Динамо в квалификации. Позже киевский клуб обжаловал наказание и вернулся в турнир уже через год.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 1998-1999

Панатинаикос – Динамо 2:1

Динамо – Панатинаикос 2:1

Отомстить афинцам киевляне смогли спустя три года. Команды снова попали в одну группу вместе с Арсеналом и Лансом. В очных встречах с ПАО были зафиксированы домашние победы клубов по 2:1.

В обеих встречах отличился Сергей Ребров, а победу динамовцам в Киеве принес автогол Ангелоса Басинаса. В итоге греки заняли последнее место в группе, а "бело-синие" стали первыми и дошли до полуфинала ЛЧ.

Домашняя победа над Панатинаикосом:

ЛИГА ЕВРОПЫ 2017-2018

АЕК – Динамо 1:1

Динамо – АЕК 0:0

С четвертым греческим клубом Динамо познакомилось только в 2018-м. В 1/16 финала подопечные Хацкевича сошлись с АЭК и судьба путевки в следующий раунд была решена благодаря выездному голу.

В Афинах команды обменялись по одному мячу, за бело-синих отличился Виктор Цыганкова. А уж в Киеве хозяева отстояли необходимый для себя сухой результат.

Стоит знать Арис попытается ухудшить победную статистику Динамо в противостояниях против греческих клубов

ЛИГА ЕВРОПЫ 2018-2019

Олимпиакос – Динамо 2:2

Динамо – Олимпиакос 1:0

Уже через год на аналогичной стадии того же турнира Хацкевич с командой смог преодолеть еще одного представителя Греции. В Пиреях клубы выдали результативную ничью.

Хозяева забили дважды до перерыва, на что Динамо ответило голами Буяльского и Вербича. В Киеве же украинцы вырвали минимальную победу благодаря испанскому новичку Франу Солю.

Как Фран Соль забил Олимпиакосу:

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Итак, без учета упраздненного матча против Панатинаикоса, Динамо провело 10 матчей против греческих оппонентов. Статистика полностью в пользу киевлян – 5 побед, 4 ничьих и 1 поражение. Разница голов – 16:8.

При этом киевляне каждый раз проходили оппонента из Греции. Как это будет с Арисом? Увидим 10 августа. Первая игра пройдет в Салониках и начнется в 21:15 по Киеву.