Переобулась в воздухе: Сабаленка отреклась Лукашенко и осудила войну в Украине

Неожиданная метаморфоза произошла с белорусской теннисисткой после матча с Элиной Светолиной на Ролан Гаррос. Может, второй ракетки мира начало что-то доходить?

Арина Сабаленка вышла в полуфинал Ролан Гаррос-2023, победив украинскую теннисистку Элину Свитолину. Сразу после матча украинка не пожала руку представительнице страны-агрессорки и получила порцию негатива от болельщиков.

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Прозрение Сабаленка

Возможно, игнор Элины Светолиной так подействовал на белорусскую теннисистку, что на послематчевой пресс-конференции она сделала несколько неожиданных заявлений. Хотя сделать это ей было очень сложно.

Журналисты поинтересовались, поддерживает ли Сабаленка самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. И впервые белоруска ответила на острый вопрос.

Как будто это сложный вопрос, я не поддерживаю войну, то есть не поддерживаю Александра Лукашенко прямо сейчас,

– ответила Сабаленка.

Теннисисты напомнили, что раньше она постоянно фотографировалась с Лукашенко и даже подписала в 2020 году письмо в поддержку диктатора.

"Ну, мы играли много матчей Кубка Федерации в Беларуси. Он был на наших матчах, фотографировался с нами после матча. В то время ничего плохого не происходило ни в Беларуси, ни в Украине, ни в России.

И я уже много раз говорила, что я не поддерживаю войну. Я не хочу, чтобы моя страна была вовлечена в любой конфликт. Я говорила это много раз", – сказала Сабаленка.

Арина Сабаленка на встрече с Александром Лукашенко / белорусские СМИ

Как видим, Сабаленка наконец-то поняла, что находиться в окружении диктатора является токсичным. Поэтому резко изменила риторику и отказалась от его поддержки.

Кстати, раньше белорусская теннисистка отказывалась отвечать на подобные вопросы. Более того, она не пришла на две пресс-конференции и собирала только лояльных журналистов.