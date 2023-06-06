Переобулась в воздухе: Сабаленка отреклась Лукашенко и осудила войну в Украине
Источник:The Tennis Letter
Неожиданная метаморфоза произошла с белорусской теннисисткой после матча с Элиной Светолиной на Ролан Гаррос. Может, второй ракетки мира начало что-то доходить?
Арина Сабаленка вышла в полуфинал Ролан Гаррос-2023, победив украинскую теннисистку Элину Свитолину. Сразу после матча украинка не пожала руку представительнице страны-агрессорки и получила порцию негатива от болельщиков.
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Прозрение Сабаленка
Возможно, игнор Элины Светолиной так подействовал на белорусскую теннисистку, что на послематчевой пресс-конференции она сделала несколько неожиданных заявлений. Хотя сделать это ей было очень сложно.
Журналисты поинтересовались, поддерживает ли Сабаленка самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. И впервые белоруска ответила на острый вопрос.
Как будто это сложный вопрос, я не поддерживаю войну, то есть не поддерживаю Александра Лукашенко прямо сейчас,
– ответила Сабаленка.
Теннисисты напомнили, что раньше она постоянно фотографировалась с Лукашенко и даже подписала в 2020 году письмо в поддержку диктатора.
"Ну, мы играли много матчей Кубка Федерации в Беларуси. Он был на наших матчах, фотографировался с нами после матча. В то время ничего плохого не происходило ни в Беларуси, ни в Украине, ни в России.
И я уже много раз говорила, что я не поддерживаю войну. Я не хочу, чтобы моя страна была вовлечена в любой конфликт. Я говорила это много раз", – сказала Сабаленка.
Арина Сабаленка на встрече с Александром Лукашенко / белорусские СМИ
Как видим, Сабаленка наконец-то поняла, что находиться в окружении диктатора является токсичным. Поэтому резко изменила риторику и отказалась от его поддержки.
Кстати, раньше белорусская теннисистка отказывалась отвечать на подобные вопросы. Более того, она не пришла на две пресс-конференции и собирала только лояльных журналистов.