Запрыгнули в последний вагон: Карпаты усилились легионерами и игроком Шахтера

Львовские Карпаты усилились тремя футболистами в последний день трансферного окна. "Львами" стали двое легионеров и футболист донецкого Шахтера.

12 марта львовский клуб объявил о подписании трех новых игроков. Команду пополнили двое легионеров – нападающий Ариэльсон и правый вингер Джаред Хаса. Первый, к слову, уже знаком с украинским футболом.

К теме Экс-форвард Полесья и хавбек из Конго: Карпаты нашли легионеров, которые не боятся ехать в Украину

Зимние новички львовского клуба

В прошлом 19-летний бразилец выступал за житомирское Полесье. В футболке "волков" футболист провел 16 матчей, в которых забил гол и отдал два ассиста. Ариэльсон прекрасно проявил себя в расположении дебютанта УПЛ.

Карпаты арендовали Ариэльсона у Крузейро до конца текущего сезона-2023/2024. Талантливый бразилец будет выступать во Львове под 99-м номером.

Я очень рад и мотивирован новым вызовом в карьере. В Карпатах мне все нравится. К тому же рядом есть Игорь Невес, который ежедневно мне помогает. С украинским футболом я уже знаком, поэтому не нуждаюсь в дополнительном времени на адаптацию и с нетерпением жду дебюта в новой команде. Будет интересно попробовать себя в Карпатах – хочу проявить себя как можно лучше,

– поделился первыми впечатлениями Ариэльсон.

Карпаты стали третьим клубом в футбольной карьере 19-летнего нападающего.

Что касается второго иностранного новичка команды, то Джаред Хаса подписал с клубом полноценный контракт, который будет действовать до 30 июня 2025-го года. Будет носить на спине 14-й номер.

Новобранец "львов" сделал интересное заявление об украинском языке.

Меня прекрасно встретили в Карпатах. Руководство клуба, футболисты, персонал – я почувствовал поддержку от всех. Во Львове мне очень понравилось, здесь фантастические люди. Я общаюсь на английском и французском, но приложу все усилия, чтобы коммуницировать на украинском языке,

– заявил Хаса.

Что известно о Джареде Хасе

26-летний футболист, который может выступать, как на правом, так и на левом фланге атаки. В юности играл на позиции форварда.

В прошлом играл за Гавр, Сьон, Фрибур, По, АЕЛ Лимасол и израильский Маккаби из Петах-Тиквы.

В текущем сезоне-2023/2024 Хаса провел 4 поединка.

Третий новичок Карпат

Третьим новичком Карпат стал 20-летний хавбек Михаил Хромей. Во Львове будет выступать под 21-м номером и на правах аренды до конца этого сезона. Права на полузащитника принадлежат донецкому Шахтеру (до конца 2026-го года).

С июля 2021-го по конец июня 2022-го года поиграл в аренде в Мариуполе.

Мне приятно стать частью Карпат. Команда ставит своей целью выйти в Премьер-лигу и я хочу помочь ей на этом пути. Меня хорошо приняли в коллективе, многих ребят я знал раньше. Кроме того, я играл в Мариуполе под руководством Остапа Маркевича, поэтому рад, что смогу снова с ним поработать,

– сказал Хромей.



Хромей – футболист Карпат / Фото львовского клуба

Хромей стал третьим футболистом Шахтера, который находится в аренде. До этого "львы" уже арендовали защитников Эдуарда Козика и Андрея Булезу.

Уже 23 марта Карпаты начинают свой путь в чемпионской гонке Первой лиги Украины. В первой игре "львы" Мирона Маркевича будут принимать Полтаву.