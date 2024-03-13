12 березня львівський клуб оголосив про підписання трьох нових гравців. Команду поповнили двоє легіонерів – нападник Аріельсон та правий вінгер Джаред Хаса. Перший, до слова, вже знайомий із українським футболом.

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Зимові новачки львівського клубу

У минулому 19-річний бразилець виступав за житомирське Полісся. У футболці "вовків" футболіст провів 16 матчів, у яких забив гол та віддав два асисти. Аріельсон чудово проявив себе у розташуванні дебютанта УПЛ.

Карпати орендували Аріельсона у Крузейро до кінця поточного сезону-2023/2024. Талановитий бразилець виступатиме у Львові під 99-м номером.

Я дуже радий і вмотивований новим викликом у кар’єрі. У Карпатах мені все подобається. До того ж поруч є Іґор Невес, який щоденно мені допомагає. З українським футболом я вже знайомий, тож не потребую додаткового часу на адаптацію і з нетерпінням чекаю на дебют у новій команді. Буде цікаво спробувати себе у Карпатах – хочу проявити себе якнайкраще,

– поділився першими враженнями Аріельсон.

Карпати стали третім клубом у футбольній кар'єрі 19-річного нападника.

Щодо другого іноземного новачка команди, то Джаред Хаса підписав із клубом повноцінний контракт, який діятиме до 30 червня 2025-го року. Носитиме на спині 14-й номер.

Новобранець "левів" зробив цікаву заяву про українську мову.

Мене чудово зустріли у Карпатах. Керівництво клубу, футболісти, персонал – я відчув підтримку від усіх. У Львові мені дуже сподобалося, тут фантастичні люди. Я спілкуюся англійською та французькою, але докладу усіх зусиль, щоб комунікувати українською мовою,

– заявив Хаса.

Що відомо про Джареда Хаса

26-річний футболіст, який може виступати, як на правому, так і на лівому фланзі атаки. У юності грав на позиції форварда.

У минулому грав за Гавр, Сьон, Фрібур, По, АЕЛ Лімасол та ізраїльський Маккабі з Петах-Тікви.

У поточному сезоні-2023/2024 Хаса провів 4 поєдинки.

Третій новачок Карпат

Третім новачком Карпат став 20-річний хавбек Михайло Хромей. У Львові виступатиме під 21-м номером та на правах оренди до кінця цього сезону. Права на півзахисника належать донецькому Шахтарю (до кінця 2026-го року).

Із липня 2021-го по кінець червня 2022-го року пограв в оренді у Маріуполі.

Мені приємно стати частиною Карпат. Команда ставить собі за мету вийти до Прем'єр-ліги і я хочу допомогти їй на цьому шляху. Мене добре прийняли у колективі, багатьох хлопців я знав раніше. Крім того, я грав у Маріуполі під керівництвом Остапа Маркевича, тож радий, що зможу знову з ним попрацювати,

– сказав Хромей.



Хромей – футболіст Карпат / Фото львівського клубу

Хромей став третім футболістом Шахтаря, який перебуває в оренді. До цього "леви" вже орендували захисників Едуарда Козіка та Андрія Булезу.

До слова. Вже 23 березня Карпати розпочинають свій шлях у чемпіонській гонці Першої ліги України. У першій грі "леви" Мирона Маркевича прийматимуть Полтаву.