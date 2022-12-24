Найкращий молодий гравець чемпіонату світу 2022 Енцо Фернандес, скоріше за все, розпочне новий рік у новій команді. За трансфер неймовірно талановитого півзахисника точиться справжня боротьба між топ-клубами АПЛ.

Варте уваги Топ-клуби вже готують мільйони: 7 гравців, які розірвуть трансферний ринок після ЧС-2022

Ціль номер один для грандів АПЛ

Португальська Бенфіка, якій належать права на 21-річного хавбека, відхилила пропозицію Ліверпуля. 100 мільйонів євро їм виявилося недостатньо за чемпіона світу.

Скористатися ситуацією вирішив Манчестер Юнайтед, який запропонував 120 мільйонів євро за лідера збірної Аргентини. І це при тому, що "червоні дияволи" не відмовилися від бажання придбати головного таланта збірної Англії Джуда Беллінгема з дортмундської Борусії.

Що відомо про Енцо Ферандеса