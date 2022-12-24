Найкращий молодий гравець чемпіонату світу 2022 Енцо Фернандес, скоріше за все, розпочне новий рік у новій команді. За трансфер неймовірно талановитого півзахисника точиться справжня боротьба між топ-клубами АПЛ.
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Ціль номер один для грандів АПЛ
Португальська Бенфіка, якій належать права на 21-річного хавбека, відхилила пропозицію Ліверпуля. 100 мільйонів євро їм виявилося недостатньо за чемпіона світу.
Скористатися ситуацією вирішив Манчестер Юнайтед, який запропонував 120 мільйонів євро за лідера збірної Аргентини. І це при тому, що "червоні дияволи" не відмовилися від бажання придбати головного таланта збірної Англії Джуда Беллінгема з дортмундської Борусії.
Що відомо про Енцо Ферандеса
- Аргентинський діамант має чинний контракт з Бенфікою до липня 2027 року.
- До складу "орлів" Фернандес приєднався влітку 2022 року. За його трансфер боси Бенфіки заплатили Рівер Плейту 12 мільйонів євро.
- У поточному сезоні хавбек зіграв за португальський клуб 24 матчі, забив 3 голи та віддав 5 асистів.
- На чемпіонаті світу 2022 універсальний півзахисник став справжнім відкриттям. На рахунку Фернандеса гол та асист в групі, а також надійна гра в опорній зоні у плей-оф.
- За підсумком чемпіонату світу Енцо Фернандес отримав нагороду найкращого молодого гравця Мундіаля.
- Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 55 млн євро.