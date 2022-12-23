Перекресток Марадоны и Месси: в Аргентине переименовали улицы в честь легенд футбола
В небольшом аргентинском селе Урибур вдохновились победой сборной на ЧМ-2022 по футболу. В маленьком поселке впервые в стране появился перекресток Диего Марадоны и Лионеля Месси.
Теперь эти две улицы, названные именами легендарных аргентинских нападающих, пересекают в селе Урибуру, где проживает всего 1500 жителей.
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Историческое событие в маленькой деревне
Следовательно, в поселке исчез бульвар Гобернадора Нуньеса (теперь – Диего Марадоны) и улица Бартоломе Митре (теперь – Лионеля Месси).
Урибуру навсегда записало свое название в историю Аргентины, как первый поселок, имеющий перекресток в честь двух легенд аргентинского и мирового футбола.
Интересно, что день рождения села пришлось на финал чемпионата мира-2022 по футболу. В этот день местные крестьяне праздновали 128-ю годовщину основания поселка.
Сборная Аргентины сделала великолепный подарок болельщикам, переиграв в финале Францию в серии пенальти – 4:2. Основное и дополнительное время истекло со счетом 3:3, поэтому судьба обладателя трофея решалась во время 11-метровых ударов.
- Месси уже превзошел Марадону по количеству матчей и забитых голов за сборную Аргентины. В активе Лионеля 98 мячей в 172 поединках. У Диего, покинувшего этот мир в 2020 году, имеет 34 гола в 90 сыгранных встречах.
- На последнем Мундиале в Катаре Месси отыграл во всех матчах, в которых наколотил 7 голов (2 из них были в финале против Франции), а также 3 результативных передачи. Лео стал лучшим игроком ЧМ-2022.