Перекресток Марадоны и Месси: в Аргентине переименовали улицы в честь легенд футбола

Следовательно, в поселке исчез бульвар Гобернадора Нуньеса (теперь – Диего Марадоны) и улица Бартоломе Митре (теперь – Лионеля Месси).

Теперь эти две улицы, названные именами легендарных аргентинских нападающих, пересекают в селе Урибуру, где проживает всего 1500 жителей.

Урибуру навсегда записало свое название в историю Аргентины, как первый поселок, имеющий перекресток в честь двух легенд аргентинского и мирового футбола.

Интересно, что день рождения села пришлось на финал чемпионата мира-2022 по футболу. В этот день местные крестьяне праздновали 128-ю годовщину основания поселка.

Сборная Аргентины сделала великолепный подарок болельщикам, переиграв в финале Францию в серии пенальти – 4:2. Основное и дополнительное время истекло со счетом 3:3, поэтому судьба обладателя трофея решалась во время 11-метровых ударов.