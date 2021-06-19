Месси сделал игру: Аргентина получила скромную победу над Уругваем на Кубке Америки – видео

Во втором туре группы A на Кубке Америки встретились сборные Аргентины и Уругвая. Поединок произошел 19 июня и завершился со счетом 1:0.

Аргентина – Уругвай 1:0

Голы: Родригес, 14

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Лионель Месси и компания одержали минимальную победу благодаря голу Гидо Родригеса. Он отличился в дебюте поединка, на 13 минуте.

После розыгрыша углового капитан сборной Аргентины прорвался по правому флангу и, не приближаясь к штрафной, сделал подачу на дальнюю штангу.

Пас нашел голову полузащитника испанского Бетиса – тот пробил на противоходе голкиперу и открыл счет во встрече.

В дальнейшем поединок проходил под диктовку аргентинской команды. Однако больше отличиться в воротах Фернандо Муслеры не удалось. В итоге, 1:0.

В предыдущем матче на Кубке Америки сборная Аргентины расписала мировую с Чили . В свою очередь Уругвай сыграл вничью с Венесуэлой.

Аргентина – Уругвай: видеообзор матча