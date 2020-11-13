В матче 3-го тура отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года сборная Аргентины на своем поле сыграла вничью с командой Парагвая со счетом 1:1.

Аргентина – Парагвай 1:1

Голы: Гонсалес, 41 – Ромеро, 22 (пен)

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Счет на 21-й минуте открыли парагвайцы – отличился Анхель Ромеро. "Альбиселеста" ответила на это мячом Николаса Гонсалеса на 41-й минуте, голевую передачу на свой счет записал Джованни Ло Чельсо.

На 59-й минуте Лионель Месси мог вывести сборную Аргентины вперед, однако его гол был отменен после использования VAR.

Видео отмененного гола Месси

VAR at its extreme..Fckers disallowed the Messi goal because of a toe clipping back in the year 1990. #Messi #Argentina pic.twitter.com/tr2Do57jdu — Barca GameDay (@BarcaGameDay) November 13, 2020

По итогам трех матчей сборная Аргентины занимает первое место в турнирной таблице южноамериканского отбора с 7 очками, Парагвай – на 4-м месте, в активе команды 5 очков.