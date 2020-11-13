У матчі 3-го туру відбіркового етапу до чемпіонату світу 2022 року збірна Аргентини на своєму полі зіграла внічию з командою Парагваю з рахунком 1:1.

Аргентина – Парагвай 1:1

Голи: Гонсалес, 41 – Ромеро, 22 (пен)

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Рахунок на 21-й хвилині відкрили парагвайці – відзначився Анхель Ромеро. "Альбіселести" відповіла на це м'ячем Ніколаса Гонсалеса на 41-й хвилині, гольову передачу на свій рахунок записав Джованні Ло Чельсо.

На 59-й хвилині Ліонель Мессі міг вивести збірну Аргентини вперед, проте його гол був відмінений після використання VAR.

Відео скасованого голу Мессі

VAR at its extreme..Fckers disallowed the Messi goal because of a toe clipping back in the year 1990. #Messi #Argentina pic.twitter.com/tr2Do57jdu — Barca GameDay (@BarcaGameDay) November 13, 2020

За підсумками трьох матчів збірна Аргентини займає перше місце в турнірній таблиці південноамериканського відбору з 7 очками, Парагвай - на 4-му місці, в активі команди 5 очок.