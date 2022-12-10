Сладкая нидерландская булочка: Аргентина стала рекордсменом серий пенальти на чемпионатах мира

Ни одна сборная не выигрывала больше серий пенальти на Мундиалях, чем "альбиселесте". Две последние "лотереи" аргентинцы выиграли у Нидерландов.

В пятницу, 9 декабря, состоялся один из самых ярких матчей на ЧМ-2022. В четвертьфинале Аргентина и Нидерланды выдали результативный поединок (2:2).

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В итоге путевку в полуфинал разыграли в серии пенальти и досталась она аргентинцам. Это позволило "Альбиселесту" стать рекордсменом по сериям пенальти на чемпионатах мира, пишет 24 канал.

После дуэли с голландцами у Аргентины теперь в активе шесть проведенных "лотерей" на Мундиалях. По победам тоже нет равных "серебряной стране" – пять триумфов и одно поражение.

ГОД СТАДИЯ СУПЕРНИК СЧЕТ 1990 1/4 финала Югославия 3:2 1990 1/2 финала Италия 4:3 1998 1/8 финала Англия 4:3 2006 1/4 финала Германия 2:4 2014 1/2 финала Нидерланды 4:2 2022 1/4 финала Нидерланды 4:3

Напомним, что в полуфинале аргентинцы сыграют с Хорватией. Интересно, что "клетки" вместе с немцами являются самыми успешными пенальтистами на ЧМ. У этих сборных по 4 победы в четырех сериях пенальти.