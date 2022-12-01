Щенсны поспорил с Месси на 100 евро, что судья не назначит пенальти

1 декабря 2022 , 11:27
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Источник:

Give Me Sport

В матче сборной Аргентины и Польши на чемпионате мира-2022 судья назначил сомнительный пенальти в ворота поляков. Он был настолько спорным, что игроки даже начали спорить, было ли там нарушение.

О споре рассказал голкипер сборной Польши Войцех Щенсны, который после этого пенальти вписал свое имя в историю чемпионатов мира.

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Пари Щенсны и Месси

Эпизод возник в конце первого тайма встречи. Арбитр увидел в столкновении польского голкипера и аргентинского форварда Лео Месси нарушение правил. Что интересно, со стороны именно поляка.

Когда арбитры VAR позвали Данни Маккели к монитору, чтобы просмотреть эпизод, Войцех предложил Лионелю любопытное пари.

Разговор с Месси? Я сказал, что ставлю 100 евро на то, что судья не назначит пенальти. Я проиграл пари с Месси. Не знаю, разрешено ли это, или, возможно, меня оштрафуют,
– рассказал Щенсны.

Он также честно признался, что не намерен отдавать Месси его 100 евро. Мол, у аргентинца и так много денег.

Интересно, что пенальти был очень противоречив и вызвал критику со стороны болельщиков сборной Польши. Правда, Лео Месси в итоге его все равно не реализовал.

Многие считают, что это "карма за левый пенальти". Но как бы то ни было, Войцех Щенсны на этом чемпионате мира парировал уже второй пенальти.

Автор: Василь Денисюк