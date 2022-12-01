О споре рассказал голкипер сборной Польши Войцех Щенсны, который после этого пенальти вписал свое имя в историю чемпионатов мира.

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Пари Щенсны и Месси

Эпизод возник в конце первого тайма встречи. Арбитр увидел в столкновении польского голкипера и аргентинского форварда Лео Месси нарушение правил. Что интересно, со стороны именно поляка.

Когда арбитры VAR позвали Данни Маккели к монитору, чтобы просмотреть эпизод, Войцех предложил Лионелю любопытное пари.

Разговор с Месси? Я сказал, что ставлю 100 евро на то, что судья не назначит пенальти. Я проиграл пари с Месси. Не знаю, разрешено ли это, или, возможно, меня оштрафуют,

– рассказал Щенсны.

Он также честно признался, что не намерен отдавать Месси его 100 евро. Мол, у аргентинца и так много денег.

Интересно, что пенальти был очень противоречив и вызвал критику со стороны болельщиков сборной Польши. Правда, Лео Месси в итоге его все равно не реализовал.

Многие считают, что это "карма за левый пенальти". Но как бы то ни было, Войцех Щенсны на этом чемпионате мира парировал уже второй пенальти.