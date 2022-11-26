Сборные Аргентины и Мексики по-разному стартовали на чемпионате мира. Аргентинцы сенсационно проиграли Саудовской Аравии, прервав свою беспроигрышную серию. Мексика сыграла вничью с Польшей. Хотя была близка к поражению, ведь в их ворота назначили пенальти. Но Очоа справился с ударом Левандовского.

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Так что неожиданным лидером группы стала именно Саудовская Аравия. Хотя эта команда – один из аутсайдеров чемпионата. И ситуация в квартете C по выходу в плей-офф обострилась. И Аргентина, в случае поражения, может упустить потерять любые шансы выйти в 1/8 финала уже после второго матча.

Матч Аргентина – Мексика состоится на стадионе "Лусаил", где "альбиселесте" провели и предыдущий матч против Саудовской Аравии.

Матч Аргентина – Мексика начнется в 21.00. Онлайн-трансляция этого матча доступна по ссылке. Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча для тех, кто не сможет просмотреть матч вживую на платформах "Суспильного".

Аргентина – Мексика онлайн