Збірні Аргентини та Мексики по різному стартували на чемпіонаті світу. Аргентинці сенсаційно програли Саудівській Аравії, перервавши свою безпрограшну серію. Мексика ж зіграла внічию з Польщею. Хоча була близька до поразки, адже у їх ворота призначили пенальті. Але Очоа впорався з ударом Левандовського.

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Тож неочікуваним лідером групи стала саме Саудівська Аравія. Хоча ця команда – один з аутсайдерів чемпіонату. Відтак ситуація у квартеті C щодо виходу в плей-офф загострилася. І Аргентина, у випадку поразки, може втратити будь-які шанси вийти в 1/8 фіналу вже після другого матчу.

Матч Аргентина – Мексика відбудеться на стадіоні "Лусаїл", де "альбіселесте" провели й попередній матч проти Саудівської Аравії.

Матч Аргентина – Мексика розпочнеться о 21:00. Онлайн-трансляція цього матчу доступна за посиланням. Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу для тих, хто не матиме змоги переглянути матч наживо на платформах "Суспільного".

Аргентина – Мексика онлайн