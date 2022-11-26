Невероятный Месси бьет Мексику и оставляет Аргентину в борьбе за плей-офф ЧМ: видео голов
Победители Копа Америка имели проблемы с мексиканцами в первом тайме, но забили уже после перерыва. Героем встречи стал капитан команды Лионель Месси, отличившийся голом и ассистом.
Аргентина – Мексика 2:0
Голы: Месси, 64, Энцо Фернандес, 87.
На чемпионате мира 2022 года завершился седьмой игровой день. В последнем поединке субботы Мексике противостояла Аргентина, опозорившаяся в первом туре, пишет 24 канал.
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Команда Лионеля Скалони подарила три очка Саудовской Аравии, главному аутсайдеру всего турнира. Теперь же в игре с мексиканцами "Альбиселесте" устраивала лишь победа, чтобы иметь реальные шансы в борьбе за плей-офф. Мексика же наоборот могла бы довольствоваться ничьей, ведь в последнем туре подопечным Мартино играть против аравийцев.
По сравнению с первым матчем Скалони заменил чуть ли не половину состава, со старта появились Монтиэль, Лисандро Мартинес, Акунья, Гвидо Родригес и Макаллистер. Зато нападение не изменилось. Позиции Месси, Лаутаро Мартинеса и Ди Марии не обсуждаются.
Победитель Копа Америка забрал мяч в свои ноги, но мексиканцы против этого не протестовали. Тем более что реальных моментов в "альбиселесте" почти не было. Но игра изменилась после перерыва.
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Мексиканцы слишком сильно прижались к своим воротам, а Аргентина почувствовала свою силу. И в середине второго тайма подопечные Скалони забили. И снова это сделал Месси, как и в первом матче!
Форвард ПСЖ получил мяч от Ди Марии перед чужой площадкой и отважился на дальний выстрел. Очоа не успел отреагировать на удар, и мяч влетел в нижний угол ворот.
Видео гола Месси:
В дальнейшем Аргентина успокоила игру и перешла в режим сдерживания. Херардо Мартино пытался освежить атаку мексиканцев, однако команда все больше раскрывалась и давала сопернику шанс на контратаки.Интересный факт. Для Лионеля это уже восьмой гол на чемпионатах мира. По этому показателю он настиг Криштиану Роналду, Диего Марадону, Руди Феллера и Ривалдо.
В итоге аргентинцы смогли забить во второй раз в ворота Очоа. После углового Месси отпасовал на вышедшему на замену Энцо Фернандеса. Хавбек вошел в штрафную соперника и красиво пробил в дальний верхний угол.
Видео гола Фернандеса:
Победа позволила аргентинцам выйти на второе место в группе, но в последнем туре ей придется все равно брать очки с поляками. Триумф над нашими соседями позволит Месси и компании выиграть группу.
А вот ничьи может не хватить, если в матче Мексика – Саудовская Аравия не будет ничьей. Аравийцы по баллам тогда обойдут Аргентину, а мексиканцы – по разнице голов. Мексиканцев устроит только победа над аравийцами и, желательно, победа Польши над аргентинцами.
Турнирное положение:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Польша
|1
|1
|0
|2:0
|4
|2
|Аргентина
|1
|0
|1
|3:2
|3
|3
|С. Аравия
|1
|0
|1
|2:3
|3
|4
|Мексика
|0
|1
|1
|0:2
|1