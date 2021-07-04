Два ассиста и гол-шедевр: Месси уничтожил Эквадор и вывел Аргентину в 1/2 Копа Америка – видео
Источник:24 канал
Сборная Аргентины 4 июля сыграла в 1/4 финала Копа Америка против Эквадора. Матч завершился уверенной победой команды во главе с Лионелем Месси.
Аргентина – Эквадор 3:0
Голы: Где он, 40, Мартинес, 84, Месси, 90+3
Удаление: Инкапие, 90+2 (Эквадор)
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К 40-й минуте матча лучший момент упустил Месси. Лионель вышел один на один с голкипером, но его удар приняла на себя штанга. Классный момент потеряли и гости, удар с лету парировал вратарь Аргентины. В конце тайма хозяева таки размочили нули на табло.
Аргентинцы перехватили мяч у защитника Эквадора, Месси разрезной передачей увидел Де Пауля, которому оставалось только точно пробить в незащищенные ворота – 1:0.
Месси и его очаровательная левая нога
На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев. Аргентинцы удвоили преимущество аж на 84-й минуте, использовав высокий прессинг. Хозяева заставили ошибиться защитника, мяч подобрал все тот же активный Месси, но не стал сам завершать атаку. Лео отдал на свободного Мартинеса, который стал автором второго гола в матче.Удаление! На 90+2 минуте игрок Эквадора Инкапие сфолил на Ди Марии, который уже почти вышел один на один с голкипером. Эквадорец фолом последней надежды остановил аргентинца. Судья сначала показал желтую карточку. Но после просмотра VAR удалил футболиста с поля.
Месси мог уйти с поля без забитого мяча. Уже в компенсированное арбитром время нападающий подошел выполнять штрафной с перспективной позиции. Лео магической левой ногой снял паучка с девятки ворот Эквадора. Аргентинец поставил красивую точку во встрече – 3:0.Аргентина вышла в полуфинал Копа Америка, где сыграет против Колумбии, которая в параллельном матче по пенальти одолела Уругвай.
Аргентина – Эквадор: видеообзор