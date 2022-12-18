Сборная Аргентины впервые за 36 лет стала чемпионом мира по футболу. В финале Мундиаля в Катаре команда Лионеля Скалони обыграла Францию в серии пенальти.

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Одним из основных футболистов "альбиселесте" был хавбек Атлетико Родриго Де Пауль. 28-летний полузащитник выходил из старта в каждом поединке Мундиаля.

После триумфа на ЧМ-2022 Родриго не сдерживал эмоции в раздевалке. Во время стрима вместе с Николасом Отаменди футболист некрасиво высказался в адрес своих возможных хейтеров.

Мы навсегда останемся в истории. Кто сомневался во мне — сосите мой х*й,

– заявил Де Пауль.

Видео заявления игрока:

Вероятно, Родриго так отреагировал на футбольных фанатов, которые после стартовой неудачи Аргентины прочили "альбиселесте" провал. Напомним, что подопечные Скалони начали турнир по поражению Саудовской Аравии (1:2).

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Де Пауль дебютировал за сборную Аргентины в 2018 году. За это время он провел 51 матч в ее футболке, забив два гола. Кроме Мундиаля, в 2021 году он выиграл Копа Америка, отличившись ассистом в финале с Бразилией.