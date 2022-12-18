Возможно, лучший финал чемпионата мира в истории: видеообзор матча Аргентина – Франция

Подопечные Скалони и Дешама забили на двоих шесть мячей, а обладатель Кубка мира определился в серии пенальти. Вашему вниманию – обзор лучших моментов решающего матча ЧМ-2022

В Катаре определился новый чемпион мира. Им стала сборная Аргентины, обыгравшая французов в сумасшедшем матче с шестью голами и серией пенальти, пишет 24 канал.

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Команда Лионеля Скалони почти всю игру имела инициативу и дважды забила в первом тайме. Сначала Месси отличился с пенальти, а перед перерывом Ди Мария удвоил счет.

Впрочем, Франция сумела перевернуть матч и сделать камбэк. Героем стал Килиан Мбаппе, заработавший пенальти, реализовавший его и уже через минуту восстановивший паритет из паса Тюрама.

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Игра перешла в экстратаймы, где Месси вывел свою команду вперед на 109 минуте. Но "Ле Блэ" не сдались и получили право на пенальти за две минуты до конца. Мбаппе уверенно оформил хет-трик.

Но в лотерее на высоте были аргентинцы. Их игроки не промахнулись, а вратарь Эмилиано Мартинес дважды не пропустил – от Комана и Чуамени. Вашему вниманию – видеообзор безумного финала чемпионата мира-2022: