Уже в воскресенье, 18 декабря, в Катаре определится победитель чемпионата мира по футболу 2022 года. Трофей между собой разыграют сборные Аргентины и Франции.
Следите с нами Аргентина – Франция: онлайн-трансляция финала ЧМ-2022
Команда Дидье Дешама является действующим чемпионом мира, выиграв трофей в 2018 году в финале с Хорватией (4:2). Аргентинцы последний раз брали Кубок мира аж в 1986 году, когда в команде сиял Диего Марадона.
На этом турнире сборные проиграли всего по одному матчу. Аргентинцы опозорились в стартовой игре с Саудовской Аравией (1:2), после чего поочередно одолели Мексику и Польшу в группе, а также Австралию, Нидерланды и Хорватию в плей-офф.
Франция же начала ЧМ с побед над Австралией и Данией, а в последнем туре группы позволила себе дублем уступить Тунису. В матчах на вылет "Ле Бле" без особых проблем прошли Польшу, Англию и Марокко.
Читайте также История противостояний Аргентины и Франции перед финалом ЧМ-2022 по футболу
Прогноз Favbet
После определения финальной пары букмекеры предпочитали французов. За день до финала расстановка сил резко изменилась. Теперь фаворитом ЧМ-2022 является Аргентина.
На ее успех букмекеры выставили коэффициент 1,90, тогда как на команду Дешама – 1,98. Что касается основного времени, то триумф "альбиселесте" оценивают в 2,74, а "Ле Бле" – в 2,88. Ничья и переход матча в дополнительное время оцениваются в 3,20.
Интересно знать Чемпионат мира по футболу 2022: календарь и результаты матчей
При этом эксперты почти не сомневаются, что у поединка будет мало голов. Коэффициент на "тотал менее 2,5" равен 1,66. Также не исключена и серия пенальти, на нее можно поставить по 5,50.
Кто забьет в финале
Что касается авторов председателей, то здесь без изменений. Главными претендентами остаются Лионель Месси и Килиан Мбаппе, но при этом неплохие шансы на гол дают и другим форварды сборных:
- Лионель Месси (Аргентина) – 2,60
- Килиан Мбаппе (Франция) – 3,10
- Оливье Жиру (Франция) – 3,75
- Хулиан Альварес (Аргентина) – 3,75
- Лаутаро Мартинес (Аргентина) 4,00
- Усман Дембеле (Франция) – 5,00
- Пауло Дибала (Аргентина) – 5,00
- Антуан Гризманн (Франция) – 5,00
- Леандро Паредес (Аргентина) – 5,50
- Анхель Ди Мария (Аргентина) – 7,00