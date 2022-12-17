Вже у неділю, 18 грудня, у Катарі визначиться переможець чемпіонату світу з футболу 2022. Трофей між собою розіграють збірні Аргентини та Франції.

Слідкуйте з нами Аргентина – Франція: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2022

Команда Дідьє Дешама є чинним чемпіоном світу, вигравши трофей у 2018 році в фіналі з Хорватією (4:2). Аргентинці ж останній раз брали Кубок світу аж у 1986 році, коли у команді сяяв Дієго Марадона.

На цьому турнірі збірні програли лише по одному матчу. Аргентинці зганьбились у стартовій грі із Саудівською Аравією (1:2), після чого почергово здолали Мексику і Польщу в групі, а також Австралію, Нідерланди та Хорватію в плей-офф.

Франція ж почала ЧС із перемог над Австралією та Данією, а в останньому турі групи дозволила собі дублем поступитись Тунісу. У матчах на виліт "Ле Бле" без особливих проблем пройшли Польщу, Англію та Марокко.

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Після визначення фінальної пари букмекери віддавали невеличку перевагу французам. Втім, за день до фіналу розстановка сил різко змінилась. Тепер фаворитом ЧС-2022 є Аргентина.

На її успіх букмекери виставили коефіцієнт 1,90, тоді як на команду Дешама – 1,98. Що стосується основного часу, то тріумф "альбіселесте" оцінюють у 2,74, а "Ле Бле" – у 2,88. Нічия і перехід матчу у додатковий час оцінюються у 3,20.

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При цьому експерти майже не сумніваються, що у поєдинку буде мало голів. Коефіцієнт на "тотал менше 2,5" дорівнює 1,66. Також не виключена і серія пенальті, на неї можна поставити за 5,50.

Хто заб'є у фіналі

Що стосується авторів голів, то тут без змін. Головними претендентами залишаються Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе, але при цьому непогані шанси на гол дають і іншим форварди збірних:

Ліонель Мессі (Аргентина) – 2,60

Кіліан Мбаппе (Франція) – 3,10

Олів'є Жиру (Франція) – 3,75

Хуліан Альварес (Аргентина) – 3,75

Лаутаро Мартінес (Аргентина) – 4,00

Усман Дембеле (Франція) – 5,00

Пауло Дібала (Аргентина) – 5,00

Антуан Грізманн (Франція) – 5,00

Леандро Паредес (Аргентина) – 5,50

Анхель Ді Марія (Аргентина) – 7,00

Довідка. Фінальний матч Аргентина – Франція відбудеться 18 грудня у місті Лусаїл. Початок – о 17:00 за київським часом