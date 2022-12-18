Месси берет золото: Аргентина выиграла чемпионат мира 2022 в сумасшедшем финале – видео голов

Аргентинцы доминировали на старте финального матча ЧМ-2022 и превратили преимущество в голы. Счет открыл Лионель Месси с пенальти, а удвоил его Анхель Ди Мария. Впрочем французы показали себя в концовке.

Аргентина – Франция 3:3 (пен. – 4:2)

Гол: Месси, 23 (пен.), Ди Мария, 36, Месси, 109 – Мбаппе, 80 (пен.), Мбаппе, 81, Мбаппе, 118 (пен.)

Этот день настал! В Катаре проходит главный поединок футбольного четырехлетия – сборная Аргентины сошлась с действующими чемпионами мира Францией, пишет 24 канал.

Следите с нами Аргентина – Франция: онлайн-трансляция финала ЧМ-2022

В 2018 году подопечные Дешама одолели в финале Хорватию (4:2) и завоевали второй для своей страны Кубок мира. До этого Франция торжествовала только на домашнем Мундиале 1998 года.

Аргентина тоже двукратный чемпион мира, но эти титулы дались "альбиселесте" куда раньше - в 1978 и 1986 годах. В последний раз аргентинцы были в финале в 2014 году, когда минимально уступили Германию.

Оптимальный состав Аргентины и восстановление французов

Сейчас команда Скалони подошла к решающему матчу в оптимальном составе. Наконец-то восстановился Анхель Ди Мария, который начинал турнир как основной, но в плей-офф вынужден был сесть на скамейку. Ну и, конечно же, куда без Месси!

Капитан сборной Аргентины появился в 26-м своем матче на чемпионатах мира. Это позволило ему обойти Лотара Маттеуса и стать главным гвардейцем чемпионатов мира. Ему пару в центре нападения составил Хулиан Альварес.

У Франции же было немало проблем перед матчем. Почти весь центр защиты и полузащиты переболел перед финалом. Были слухи о вирусе в состоянии "Ле Бле", но в конце концов все футболисты основы вышли с первых минут.

По сравнению с полуфиналом в состав вернулись Рабьо и Упамекано. Также никуда из основы не исчезли Жиру, Мбаппе и Гризманн. У последних двоих был шанс отметиться во втором финале ЧМ в карьере, ведь они поражали ворота хорватов в 2018-м.

Осторожное начало матча и пенальти для Месси

Команды решили не бежать сразу в атаку, что типично для финальных поединков. Инициативу к своим ногам убрали аргентинцы и, похоже, что Франция не была против. Несколько моментов для удара имел Ди Мария, но мяч летел мимо ворот.

Но свой момент Аргентина нашла в середине первого тайма. Тот же Анхель вошел в штрафную французов и удачно подставился под подножку Дембеле. Судья уверенно указал на "точку". Пенальти без шансов реализовал Лионель Месси, забивший 12-й мяч на чемпионатах мира.

Видео гола Месси:

Аргентина эффективно действует на контратаке

Франция попыталась быстро ответить и пошла в атаку, но Аргентина очень эффективно воспользовалась этим. На 36-й минуте "альбиселесте" удалась яркая контратака.

Альварес с фланга запустил в забег МакАллистера, сумевшего оторваться от опекуна. Алексис оттащил на себя Варана и прострелил на свободного Ди Марию. Анхель без проблем расстрелял ворота Льориса, удвоив преимущество Аргентины.

Как забивал Ди Мария:

Дешам решил не тянуть с заменами и уже в первом тайме сделал две перестановки. Жиру и Дембеле на 41 минуте уступили место на поле Тюраму и Коло Муани. Однако до перерыва счет не изменился.

Беззубость и перевоплощение Франции

Шансов на это банально не было. Французы не то что не нанесли ни одного удара в творение Мартинеса, они вообще не били в сторону ворот Аргентины! Игра полностью была под контролем команды Лионеля Скалони.

Первый удар "Ле Бле" по воротам Мартинеса произошел на 68 минуте. А до этого аргентинцы могли доводить счет до разгромного. На фланге разрывал Ди Мария, у него были моменты для гола Месси и МакАллистер.

Дешам продолжил усиливать атаку, Франция перехватила инициативу, но это не помогало им создавать моменты. Скалони же добавил защитника Акунью (вместо Ди Марии) и играл по счету.

Возможность вернуться в игру французам подарил Отаменди. Защитник проспал выбегание Коло Муани и сбил его в своей площадке. Арбитр назначил пенальти, реализовавшего Мбаппе на 79 минуте. Это был первый удар "Ле Бле" в створ.

Гол Мбаппе с пенальти:

А уже через минуту Килиан сравнял счет, вернув команду в игру. Тюрам забросил на звезду ПСЖ из центральной зоны и Мбаппе взлёта прошил Мартинеса, направив мяч в дальний угол.

Мбаппе оформил дубль:

Чемпионы мира на вдохновении могли забить и третий, ведь Аргентина была ошеломлена. Тюрам пытался нарисовать пенальти, были удары от Мбаппе и Комана, но ничейный счет удержался до основного времени.

Месси и Мбаппе продолжили голевую перестрелку

Как и ожидалось, с началом дополнительного времени игра успокоилась. Скалони сделал ротацию на фланге защиты, выпустив Монтиэля. В свою очередь Дешам снял уставшего Рабьо. Вместо него вышел Фофана.

Оживился матч разве что с выходом Лаутаро Мартинеса. Форварду Интера организовали два опасных момента, но он их упустил. Сначала удар форварда заблокировал Варан, а позже Лаутаро не реализовал выход один на один.

Но все же Мартинес принес пользу команде. После хорошей контратаки форвард Интера с острого угла ударил по воротам Франции. Льорис отбил прямо на ногу Месси, добившего его в творение. Упамекано выбивал уже по линии ворот.

Видео гола Месси:

Однако это не был конец, ведь Франция пошла в массированную атаку. Своего добился Мбаппе, заработавший пенальти, попав в руку Монтиэлю. Сам Килиан и выполнил приговор, оформив хет-трик.

Видео гола Мбаппе с пенальти:

Французы могли и вырвать победу, ведь у Коло Муани было два момента. Но на самом высоком уровне отыграл Эмилиано Мартинес, вытянув "альбиселесте" в серию пенальти.