Аргентина – Франція головне

Що: фінал чемпіонату світу з футболу 2022

Де: стадіон "Лусаїл", Катар

Коли: неділя, 18 грудня, 17:00

Трансляція: місцеві канали "Суспільного", "Суспільне Спорт", Megogo, текстова трансляція на сайті 24 каналу

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За третім чемпіонством

Збірні Франції та Аргентини мають по дві перемоги на чемпіонаті світу з футболу. При цьому перший раз вони перемагали, коли проводили турнір. Аргентина це зробила в 1978 році. А після цього ще раз перемогла в 1986 році, коли турнір приймала Мексика.

Франція ж перемогла в 1998 році. Другий титул "триколірні" здобули у 2018 році. А у 2022 році "зламали прокляття чемпіонів", коли європейські збірні в XXI столітті після перемоги на Мундіалі на наступному турнірі не виходили з групи.

Відтак перемога на ЧС-2022 буде для однієї зі збірних третьою в історії. І дасть змогу вийти на чисте четверте місце у списку переможців чемпіонатів світу. Попереду будуть лише Бразилія (5 перемог) та Німеччина з Італією (по чотири перемоги).

Битва лідерів

Фінал ЧС-2022 між Аргентиною та Францією сприймається як боротьба двох лідерів – аргентинця Ліонеля Мессі та француза Кіліана Мбаппе. Адже це буде перевірка на те, хто з них зможе повести за собою команду до перемоги. Саме до їх дуелі на полі буде прикута найбільше уваги.

Окрім того, Мессі та Мбаппе мають по п'ять забитих голів на турнірі. І є серед головних претендентів на отримання звання найкращого гравця турніру. Тож між ними буде ще й своя дуель за ці нагороди.

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Шлях до фіналу

Обидві команди не змогли пройти до фіналу без поразок. Правда програли вони ще на груповій стадії, що не завадило їм вийти з групи з першого місця. Аргентина сенсаційно в першому турі поступилася Саудівській Аравії. А Франція не у менш скандальному матчі – Тунісу.

Варто відзначити, що команди могли зустрітися і в 1/8 фіналу, якби одна з них вийшла з другого місця в групі. Так вже було на попередньому турнірі, коли аргентинці зі свого квартету вийшли з другого місця та потрапили на французів, яким поступилися.

У чвертьфіналі Франція не без проблем здолала Англію. Хоча матч міг закінчитися і внічию в основний час, якби Кейн наприкінці зустрічі реалізував пенальті.

Аргентина у паралельному матчі зуміла пройти Нідерланди. От тільки "альбіселесте" до 83-ї хвилини перемагали 2:0, а після цього пропустили двічі. Другий гол – на 90+11 хвилині. Тож переможця матчу визначали у серії пенальті.

У півфіналі Франція протистояла головній сенсації турніру – збірній Марокко, яка перед тим вибила Бельгію, Іспанію та Португалію. І за п'ять матчів пропустила лише один гол, то й той забила у власні ворота. Але в матчі проти Франції не змогла нічого вдіяти з Мбаппе. Той сам не забив, але за його участі два голи було забито.

Аргентина ж у півфіналі розібралася з Хорватією. Тут "злим генієм" для "картатих" став Мессі, який і сам забив, і паси віддавав.

Чого очікувати від фіналу

Навряд чи це буде матч, в якому буде багато фізичної боротьби (хоча не виключено, що деякі футболісти можуть і не стримати своїх емоцій). Скоріш на нас очікує боротьба тактик, двох тренерів, які будуть шукати слабинки в грі суперника. Кожен з них приготує сюрприз для опонента. А як все буде – покаже лише гра.