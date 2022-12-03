Аргентина – Австралия: онлайн-трансляция матча плей-офф ЧМ-2022

В субботу, 3 декабря, сборные Аргентины и Австралии в личной встрече будут определять участника четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Следите за главными моментами поединка вместе с нами!

В субботу, 3 декабря, на чемпионате мира 2022 года стартует стадия плей-офф. Во второй встрече сойдутся между собой национальной команды Аргентины и Австралии, пишет 24 канал.

Месси против сенсации: каковы шансы Аргентины на выход в четвертьфинал ЧМ-2022

Аргентина начала турнир крайне неудачно, сенсационно уступив Саудовской Аравии (1:2). Но в дальнейшем дела "альбиселесте" начали налаживаться. Победа над Мексикой была одержана при серой игре в основном благодаря гению Месси (2:0).

Однако в последнем туре команда Скалони показала топ-игру, обыграв сборную Польши. Счет 2:0 мог быть куда больше, если бы не суперигра от Войцеха Щенсны. Эти две победы позволили аргентинцам выиграть квартет.

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Австралия же стала одной из сенсаций групповой стадии. Подопечные Грэма Арнольда одержали две минимальные победы в группе – над Тунисом и полуфиналистом в прошлом Евро Данией. Также был проигрыш французам (1:4), но и там "Соккеруз" провели хороший первый тайм.

Сборная показала мастерство реализации моментов и ожидания своего шанса. Благодаря этому австралийцы во второй раз в истории проходят в плей-офф.

Матч Аргентина – Австралия начнется в 21.00. Трансляция матча будет доступна в эфире местных телеканалов "Суспільного", а также на сайте " Суспільне Спорт ".

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина – Австралия для тех, кто не сможет наблюдать за перипетиями на поле вживую.

Аргентина – Австралия онлайн