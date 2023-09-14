Подозревают в незаконном завладении аэропортом "Одесса": владельца Черноморца арестовали

Алекс Борухович оказался под стражей. Босс одесского коллектива впал в серьезные проблемы.

Владельца Черноморца Алекса Боруховича (бывшее имя – Александр Грановский) арестовали. Все по подозрению в незаконном завладении аэропортом "Одесса".

Достойно внимания "Запоребриком" стабильно: депутат правящей партии обвинила МОК в фашизме и дискриминации

Могут угробить все вокруг себя

Борис Кауфман и Алекс Борухович, являющиеся бизнес-партнерами и финансирующие одесский коллектив, сейчас проходят подозреваемыми по делу о присвоении имущества международного аэропорта "Одесса", где общая сумма ущерба оценивается в 2,5 миллиарда гривен.

Высший антикоррупционный суд в среду, 13 сентября, избрал меру пресечения для Боруховича в виде содержания его под стражей с альтернативой залогу 120,8 миллионов гривен. Интересно, что такой суммы достаточно в нынешних реалиях, чтобы содержать клуб УПЛ один сезон. Стоит отметить, что на прошлой неделе аналогичная мера пресечения с залогом 268,4 миллиона гривен была выбрана для другого владельца одесского клуба Бориса Кауфмана, до которого правосудие добралось в первую очередь.

Следствие считает, что бизнес-партнеры незаконно завладели имуществом аэропорта и в течение десяти лет получали доход от его деятельности. В 2011 году для реконструкции аэропорта в Одессе было создано ООО "Международный аэропорт Одесса", которое на 25 процентов принадлежало городу. Вторым участником совместного предприятия с долей 75 процентов стала компания "Одесса аэропорт Девелопмент", за которой стояли местные бизнесмены Кауфман и Борухович.

Что обязан выполнять Бориховича, находящегося под следствием

Прибывать по первому требованию к детективам, прокурору, суду

Не отлучаться из Одессы без разрешения детектива, прокурора или суда,

Сообщать детективам, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы

Воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями

Сдать детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину

Носить электронное средство контроля

С октября 2016 года данную схему расследует Национальное антикоррупционное бюро, а в конце августа 2023 года НАБУ сообщило о подозрении бывшему мэру Одессы Алексею Костусеву, одному из его заместителей, бизнесменам Борису Кауфману и Алексу Боруховичу, а также директору "Одесса" Алексею Кочанову.