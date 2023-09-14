Власника Чорноморця Алекса Боруховича (колишнє ім’я – Олександр Грановський) заарештували. Все через підозру в незаконному заволодінні аеропортом "Одеса".

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Борис Кауфман та Алекс Борухович, які є бізнес-партнерами та фінансують одеський колектив, наразі проходять підозрюваними у справі про привласнення майна міжнародного аеропорту "Одеса", де загальна сума збитків оцінюється у 2,5 мільярди гривень.

Вищий антикорупційний суд у середу, 13-го вересня, обрав запобіжний захід для Боруховича у вигляді утримання його під вартою з альтернативою застави 120,8 мільйонів гривень. Цікаво, що такої суми достатньо у нинішніх реаліях, аби утримувати клуб УПЛ один сезон. Варто відзначити, що минулого тижня аналогічний запобіжний захід з заставою 268,4 мільйона гривень обрали для іншого власника одеського клубу Бориса Кауфмана, до котрого правосуддя дісталося у першу чергу.

Слідство вважає, що бізнес-партнери незаконно заволоділи майном аеропорту і протягом десяти років отримували дохід від його діяльності. У 2011-му році для реконструкції аеропорту в Одесі було створено ТОВ "Міжнародний аеропорт Одеса", яке на 25 відсотків належало місту. Другим учасником спільного підприємства з часткою 75 відсотків стала компанія "Одеса аеропорт Девелопмент", за якою стояли місцеві бізнесмени Кауфман і Борухович.

Варто відзначити. З жовтня 2016-го року дану схему розслідує Національне антикорупційне бюро, а у кінці серпня 2023-го року НАБУ повідомило про підозру колишньому меру Одеси Олексію Костусєву, одному з його заступників, бізнесменам Борису Кауфману та Алексу Боруховичу, а також директору "Одеса аеропорт Девелопмент" Олексію Кочанову.

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