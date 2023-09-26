"На него противно смотреть": экс-игрок Днепра – о журналисте, который защищал Коломойского

Артем Федецкий резко высказался об Игоре Цыганике, который решил взять на поруки скандального олигарха. Футболист также упомянул о долге со стороны Днепра.

В начале сентября Шевченковский районный суд мифа Киева арестовал олигарха Игоря Коломойского. Бизнесмен обвиняется в отмывании денег.

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Коломойский имел тесное отношение к футболу, ведь долгое время был владельцем футбольной команды "Днепр". В 2019 году клуб прекратил существование и имел много долгов перед эксфутболистами.

Одним из них является Артем Федецкий, бывший игрок сборной Украины. Уроженец Волыни рассказал о судьбе долга и высказал свое мнение по поводу банкротства Днепра.

Я даже не написал никаких претензий. Ну, а какой смысл? С кем судиться, если клуб исчез? Такого мнения не было. Пусть мне не возвращают. Те средства, которые должны в Днепре, пусть дадут на ВСУ. Люди сейчас делают все возможное, каждый хочет помочь. Мне во время пребывания в Днепре упоминаются положительные эмоции в классной команде, классном коллективе. При всех трудностях, которые были, мы показали классный результат, даже безумный. Не только последний год, когда дошли до финала Лиги Европы. Жаль, что команды нет, так поступил руководитель с командой, что она исчезла. Так нельзя было поступать. И вот это, наверное, величайшая неприятность лично для меня. То, что я застал в Днепре... Коломойский всегда был за фэйр-плей. Был против того, чтобы судьям давали деньги, чтобы были какие-то теневые игры. Днепр всегда играл честно, а футбол могу 100% сказать,

– рассказал Федецкий.

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Также Артем отреагировал на слова журналиста "1+1 Media" Игоря Цыганика. Тот решил взять на поруки Коломойского и даже заявил, что Игорь Валерьевич был единственным человеком в футболе, боровшимся с коррупцией.

Насчет Цыганика – мне на него даже противно смотреть. У меня было несколько ситуаций, когда он вел передачу на "2+2". Ну, он такую дичь несет на футболистов, на всех. То, что он выступил, мне не удивительно. Человек показал, кто есть кто,

– отметил Артем.

Напомним, что Федецкий играл за Днепр с 2012 по 2016 годы. За "бело-голубых" защитник провел 115 матчей, отличившись семью голами. Вместе с днепрянами Федецкий доходил до финала Лиги Европы-2015, становился серебряным и дважды бронзовым призером УПЛ.