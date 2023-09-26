На початку вересня Шевченківський районний суд міта Києва заарештував олігарха Ігоря Коломойського. Бізнесмена звинувачують у відмивання грошей.

До теми Циганик назвав Коломойського "єдиною людиною, яка боролася проти корупції у футболі"

Коломойський мав тісний стосунок із футболом, адже довгий час був власником футбольної команди "Дніпро". У 2019 році клуб припинив існування і мав чимало боргів перед ексфутболістами.

Одним із них є Артем Федецький, колишній гравець збірної України. Уродженець Волині розповів про долю борга та висловив свою думку щодо банкрутства Дніпра.

Я навіть не написав претензії ніякі. Ну а який сенс? З ким судитися, якщо клуб зник? Такої думки не було. Хай мені не повертають. Ті кошти, що винні у Дніпрі, нехай дадуть на ЗСУ. Люди зараз роблять все, що можливо, кожен хоче допомогти. Мені під час перебування у Дніпрі згадуються позитивні емоції у класній команді, у класному колективі. Попри всі труднощі, які були, ми показали класний результат, навіть шалений. Не тільки останній рік, коли дійшли до фіналу Ліги Європи. Шкода, що команди немає, що так вчинив керівник з командою, що вона зникла. Так не можна було робити. І от це, напевно, найбільша прикрість особисто для мене. Те, що я застав у Дніпрі... Коломойський завжди був за фейр-плей. Був проти того, щоб суддям давали гроші, щоб були якісь тіньові ігри. Дніпро завжди грав чесно, а футбол можу 100% сказати,

– розповів Федецький.

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Також Артем відреагував на слова журналіста "1+1 Media" Ігора Циганика. Той вирішив взяти на поруки Коломойського та навіть заявив, що Ігор Валерійович був єдиною людиною у футболі, яка боролась із корупцією.

Щодо Циганика – мені на нього навіть противно дивитися. У мене були пару ситуацій, коли він вів передачу на "2+2". Ну він таку дичину несе на футболістів, на всіх. Те, що він виступив, мені не дивно. Людина показала, хто є хто,

– зазначив Артем.

Нагадаємо, що Федецький грав за Дніпро з 2012 по 2016 роки. За "біло-голубих" захисник провів 115 матчів, відзначившись сімома голаи. Разом із дніпрянами Федецький доходив до фіналу Ліги Європи-2015, ставав срібним і двічі бронзовим призером УПЛ.