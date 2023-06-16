Наконец-то его упаковали, – экс-футболист сборной положительно отреагировал на арест Павелка

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко стал одним из первых, кто отреагировал на арест Андрея Павелко. Он назвал это первым шагом в борьбе с коррупцией в украинском футболе.

16 июня Шевченковский районный суд Львова изменил меру пресечения Андрею Павелко. Теперь при главе УАФ не могут внести залог, а ближайшие 60 дней он проведет в СИЗО (до 14 августа включительно).

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Левченко: Первый шаг к борьбе с коррупцией в украинском футболе

Павелко очень удивился такому решению львовского суда и первым делом выразил свое удивление своему адвокату. Президент УАФ уже даже отреагировал на такое решение суда.

Напомним, что суд изменил меру пресечения по делу о хищении средств, которые должны были пойти на строительство предприятия по изготовлению искусственной травы для футбольных полей. Однако эти средства пошли в карманы Павелко и генсека УАФ Юрия Записоцкого.

В футбольном сообществе Украины довольно положительно отреагировали на такое изменение меры пресечения. Одним из поддержавших решение суда стал бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко, выразивший свое мнение в твиттере.

Первый шаг по борьбе с коррупцией в украинском футболе. Президент Ассоциации футбола Украины некоторое время находится под пристальным вниманием. И, наконец, его упаковали. 60 дней заключения,

– написал Левченко.

Отметим, что также львовский суд обязал перевести залог, который при Павелке внесли в ноябре 2022 года, на государственные счета. А это почти 10 миллионов гривен, которые за него заплатила компания "УАФ Маркетинг".

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