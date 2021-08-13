Аренда с правом выкупа: Удинезе заинтересовалось нападающим Динамо Супрягой

Нападающим Динамо Владиславом Супрягой в очередной раз заинтересовались клубы Серии А. Удинезе хочет взять футболиста в аренду с правом выкупа.

Еще один претендент из Серии А

Киевское Динамо открыто к предложениям других клубов по трансферу Владислава Супряги. "Зебры" могут воспользоваться тем, что нападающий хочет проверить свои силы в итальянском чемпионате.

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Удинезе присматривается к 21-летнему футболисту атакующей линии. Клуб хочет понять, какова вероятность того, что им удастся договориться с киевлянами об аренде с правом выкупа.

Ранее Супрягу активно сватали в Дженоа и Торино. Однако все осталось только на уровне слов. Столичный клуб хочет заработать на переходе Владислава около 9 миллионов евро. Такая сумма установлена из-за того, что ее часть Динамо придется перевести на счета Днепра-1.

Год назад итальянская Болонья предлагала за Супрягу 10 миллионов евро. Однако тогда руководство чемпионов УПЛ отказало итальянцам.

В прошлом сезоне Удинезе занял далекое 13 место в итальянской Серии А. Уже в пятницу, 13 августа, "зебры" сыграют кубковый поединок первого круга против Асколи. В чемпионате клуб стартует матчем против туринского Ювентуса.