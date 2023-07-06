Реал офіційно оголосив про трансфер Арди Гюлера. Його контракт розрахований на шість років – до літа 2029 року. І 7 липня півзахисника представлять офіційно як гравця мадридського клубу.

Важливо Народився у сорочці: легенда Карпат дивом вижив після цинічного ракетного удару по Львову

Реал офіційно не повідомив, у скільки обійшовся трансфер 18-річного футболіста. Натомість інсайдер Фабріціо Романо вказує на те, що Реал заплатив 20 мільйонів євро. Ще 10 мільйонів євро передбачені бонусами. Також Фенербахче отримає 20% від суми наступного трансферу футболіста.

Арда Гюлер є вихованцем Фенербахче. В минулому сезоні він провів 35 матчів за "канарок", в яких забив 6 голів та віддав 7 результативних передач.

Свій єдиний гол в Лізі Європи на той час 17-річний Гюлер забив у ворота київського Динамо. В цьому матчі він віддав і результативний пас (все у першому таймі), а Фенербахче у підсумку переміг з рахунком 0:2.

Відео голу Арди Гюлера у ворота Динамо

Окрім того, Гюлер вже встиг дебютувати за національну збірну Туреччини, за яку провів чотири матчі, та відзначився одним забитим голом.

Варто відзначити, що Фенербахче активно співпрацює з російським Зєнітом. І на 9 липня між командами запланований товариський матч. При цьому сама гра відбудеться в Санкт-Петербурзі, що викликала хвилю обурення в деяких гравців команди – вони відмовляються летіти в Росію на матч.