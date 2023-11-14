Эпизод произошел в 13-м туре УПЛ в матче между харьковским Металлистом 1925 и одесским Черноморцем, который и судил Шандор. В первом тайме он на 9-й минуте показал желтую карточку Иеде якобы за симуляцию. А на 40-й минуте – еще одно предупреждение игроку Черноморца, тем самым оставив команду в меньшинстве. В то время одесский клуб был впереди в счете. Но во втором тайме пропустил дважды и проиграл.

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Комитет арбитров признал, что Шандор ошибся в этом матче. Это касается первого эпизода, где якобы Иеде симулировал. Симуляции здесь не было, как и фола со стороны игрока харьковского клуба.

"Арбитр неправильно толкует это как симуляцию и применяет санкцию в виде желтой карточки в отношении упомянутого выше игрока. Решение является неправильным, но оно не может быть исправлено VAR, поскольку, согласно протоколу VAR, эта технология не имеет возможности вмешиваться в случаях решений с желтыми карточками", – заявили в комитете арбитров.

А вот предупреждение в виде желтой карты на 40-й минуте Иеде получил правильно. Но постольку оно стало для него вторым в этом матче, он получил красную карточку и досрочно покинул поле.

"Решение правильное, но первое предупреждение было ошибочным и привело к неправильному удалению. Комитет арбитров УАФ направил арбитру письмо, отметив приведенное выше, и временно отстранил его от проведения матчей", – говорится в официальном заявлении.

В Черноморце скептически отнеслись к такому объяснению. Это ведь никоим образом не повлияло на дисквалификацию нападающего.

"К сожалению, никто Черноморцу тайм в равных составах не вернет. И игру с участием важного игрока с Рухом тоже", – говорится в сообщении клуба.

Видеообзор матча Металлист 1925 – Черноморец