Странная ошибка судьи

Матч испанской Ла Лиги запомнится болельщикам не только тремя голами и победой Севильи, но и странным эпизодом с участием арбитра.

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Судьей встречи был Рикардо Де Бургос Бенгоечеа. Рефери компенсировал к матчу четыре минуты, но дал финальный свисток лишь через сыгранные три. Футболисты не доиграли одну минуту. Некоторые игроки после свистка сразу направились в раздевалки и уже даже взяли бутсы и гетры.

Однако арбитру после просмотра VAR сообщили, что он рано дал сигнал о завершении поединка. После этого судья вернул всех футболистов на поле. Ни один из участников игры так и не понял, что творится. После разговоров игрокам пришлось доиграть еще забытую арбитром минуту.

Забытая минута, которая не повлияла на результат

Однако на итоговый исход противостояния это мизерное время и нелепая ошибка рефери не повлияла – 2:1 победа Севильи.

К слову. Арбитр встречи не имеет права давать финальный свисток пока не всплывут все добавленные минуты. Судья может сигнализировать о завершении матча переиграв добавленное время, но отнюдь не раньше.

Такая сложная победа Севильи позволила ей вплотную приблизиться ко второму месту. Сейчас в ее активе 70 очков. Она уступает Реалу и Барселоне, которая идет третьей, лишь одним очком.