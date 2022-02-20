Арбитр "украл" гол у Малиновского – Аталанта на выезде проиграла Фиорентине: видеообзор матча

Аталанта украинца Руслана Малиновского уступила выезд Фиорентине в чемпионате Италии. Сам Малиновский в этом матче отличился голом, но арбитр не засчитал взятие ворот.

Малиновский вышел в стартовом составе на матч против Фиорентины на "Стадио Артемио Франки", сообщает 24 канал.

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Однако в первом тайме Малиновский отметился только желтой карточкой. Уже в компенсированное время он грубо сыграл в центре поля, за что получил наказание.

В общей сложности Аталанта за первые 45 минут матча 16 раз нарушила правила. К примеру, игроки Фиорентины отметились лишь четырьмя фолами за это время.

В начале второго тайма Фиорентине удалось выйти вперед. Пентек принял мяч в штрафной и пробил мимо голкипера.

Через несколько минут Малиновский отправил мяч в ворота соперников. Но арбитр не засчитал взятие ворот. Он зафиксировал офсайд. Но не у Малиновского, который и забил, а у Гатебура. И даже после просмотра VAR свое мнение не изменил.

Это решение разозлило главного тренера Аталанты Джан Пьеро Гасперини. И из-за споров с арбитром он увидел красную карточку.

Аталанта пыталась спастись от поражения. Но сделать это до конца матча так и не смогла. Команда проиграла и осталась на пятом месте. Хотя у бергамасков еще есть матч в запасе.

Видеообзор матча Фиорентина – Аталанта