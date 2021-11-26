Арбитр со скандалом не засчитал эффектный гол Мариуполя в матче против Львова: видео эпизода

Мариуполь в 16-м туре УПЛ проиграл дома Львову. Хотя азовцы могли рассчитывать на более положительный результат, если бы арбитр засчитал гол в первом тайме.

Незасчитаный гол

На последней минуте основного времени арбитр Александр Дердо компенсировал всего одну минуту. Тогда же Мариуполь получил право на штрафной. Но сразу после подачи со стандарта арбитр решил просвистеть о конце первого тайма, хотя мяч был у Мариуполя. Именно в это время защитник Мампасси пробил по воротам, и мяч от перекладины залетел за линию ворот.

При этом даже после свистка никто из футболистов не остановился играть.

Дердо этот гол не засчитал, чем вызвал шквал критики со стороны игроков и тренерского штаба Мариуполя.

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А уже во втором тайме Львов забил гол. После подачи из штрафной мяч от игроков, которые находились в стенке отлетел к Алексею Довгому, и капитан Львова головой отправил его мимо голкипера.

Этот гол и принес победу гостям. Благодаря ему Львов поднялся на десятое место в турнирной таблице. Мариуполь же и дальше остается на последней строчке.

Видеообзор матча Мариуполь – Львов