Незарахований гол

На останній хвилині основного часу арбітр Олександр Дердо компенсував лише одну хвилину. Тоді ж Маріуполь отримав право на штрафний. Але одразу після подачі зі стандарту арбітр вирішив просвистіти про кінець першого тайму, хоча м'яч був у Маріуполя. Саме в цей час захисник Мампассі пробив по воротах, і м'яч від перекладини залетів за лінію воріт.

При цьому навіть після свистка ніхто з футболістів не зупинився грати.

Дердо цей гол не зарахував, чим викликав шквал критики зі сторони гравців та тренерського штабу Маріуполя.

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А вже у другому таймі Львів забив гол. Після подачі зі штрафного м'яч від гравців, які перебували у стінці, відлетів до Олексія Довгого, і капітан Львова головою відправив його повз голкіпера.

Цей гол і приніс перемогу гостям. Завдяки їй Львів піднявся на десяте місце в турнірній таблиці. Маріуполь же і далі залишився на останній сходинці.

Відеоогляд матчу Маріуполь – Львів