Незасчитаный гол

На последней минуте основного времени арбитр Александр Дердо компенсировал всего одну минуту. Тогда же Мариуполь получил право на штрафной. Но сразу после подачи со стандарта арбитр решил просвистеть о конце первого тайма, хотя мяч был у Мариуполя. Именно в это время защитник Мампасси пробил по воротам, и мяч от перекладины залетел за линию ворот.

При этом даже после свистка никто из футболистов не остановился играть.

Дердо этот гол не засчитал, чем вызвал шквал критики со стороны игроков и тренерского штаба Мариуполя.

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А уже во втором тайме Львов забил гол. После подачи из штрафной мяч от игроков, которые находились в стенке отлетел к Алексею Довгому, и капитан Львова головой отправил его мимо голкипера.

Этот гол и принес победу гостям. Благодаря ему Львов поднялся на десятое место в турнирной таблице. Мариуполь же и дальше остается на последней строчке.

Видеообзор матча Мариуполь – Львов