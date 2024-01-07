У суботу, 5 січня, у рамках 1/32 фіналу Брентфорд зіграв внічию з Вулверхемптоном (1:1). Головною дійовою особою поєдинку стали не футболісти, а головний арбітр матчу Тоні Херрінгтон, пише 24 Канал.

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На 9-й хвилині поєдинку півзахисник "вовків" Жоао Гомес грубо зіграв проти Крістіана Нергора, вдаривши шипами по нозі норвежця. Рефері моментально оцінив ситуацію, запаливши "червоне світло" перед бразильцем. Однак Херрінгтон дістав з кишені круглу картку, а не прямокутну, як зазвичай.

Відео порушення в матчі Брентфорд – Вулверхемптон

Незвична форма картки здивувала футболістів та викликала жваве обговорення у соцмережах. Зазначимо, що це не перший випадок використання арбітром картки незвичної форми. Її застосовують, якщо у деяких гравців є проблеми із розпізнаванням кольору. Тож коли футболіст бачить перед собою круглу картку, то розуміє, що це червона, а прямокутна – жовта.

В іншому випадку рефері бере з собою круглі картки, щоб під час матчу не плутати їх у кишені. Чому Херрінгтон використав таку картку в матчі Кубка Англії залишається лише здогадуватися.

Зазначимо, що на 73-й хвилині поєдинку на полі з'явився Єгор Ярмолюк. Втім, вихід українця не допоміг "бджолам" вирвати перемогу над Вулверхемптоном, який грав майже весь матч у меншості.

До слова. Тепер за правилами турніру відбудеться перегравання матчу, за підсумком якого визначиться переможець двобою.