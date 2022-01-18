Что сделал арбитр

Когда на табло был счет 1:1, Милан проводил одну из атак, которая закончилась взятием ворот. Однако рефери не засчитал гол Жуниора Мессиаса.

Смотрите также Коваленко принес победу Специи над Миланом благодаря голу на 90+5 минуте: видео

Перед ударом Мессиаса Симоне Бостоне нарушил правила против Анти Ребича. Вследствие этого мяч оказался у Мессиаса, который и забил гол.

В момент удара Мессиаса арбитр зафиксировал нарушение правил и назначил штрафной удар в пользу Милана.

Решение арбитра изрядно возмутило футболистов Милана, однако Марко Сэра не изменил его.

Смотрите видео скандального инцидента (момент на 2: 23)

Футболисты поддержали арбитра

По информации MilanNews, Маркосерв признал, что ошибся и тяжело переживает инцидент.

После матча арбитр извинился перед Миланом и не сдержал слез в раздевалке. Группа игроков миланской команды во главе со Златаном Ибрагимовичем пришла его утешить и поддержать.

Несмотря на это Серра не избежит наказания. По данным La Gazzetta dello Sport, Ассоциация итальянских судей извинилась перед Миланом за ошибку рефери.

Сообщается, что Серру отстранят от работы минимум на два тура чемпионата Италии.