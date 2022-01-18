Що зробив арбітр

Коли на табло був рахунок 1:1, Мілан проводив одну з атак, яка закінчилася взяттям воріт Спеції. Проте рефері не зарахував гол Жуніора Мессіаса.

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Перед ударом Мессіаса Сімоне Бастоні порушив правила проти Анти Ребича. Внаслідок цього м'яч опинився у Мессіаса, який і забив гол.

У момент удару Мессіаса арбітр зафіксував порушення правил і призначив штрафний удар на користь Мілана.

Рішення арбітра неабияк обурило футболістів Мілана, проте Марко Серра не змінив його.

Дивіться відео скандального інциденту (момент на 2:23)

Футболісти підтримали арбітра

За інформацією Milan News, Марко Серра визнав, що помилився і важко переживає інцидент.

Після матчу арбітр перепросив перед Міланом і не стримав сліз у роздягальні. Група гравців міланської команди на чолі зі Златаном Ібрагімовичем прийшла його втішити та підтримати.

Попри це Серра не уникне покарання. За даними La Gazzetta dello Sport, Асоціація італійських суддів перепросила перед Міланом за помилку рефері.

Повідомляється, що Серру усунуть від роботи мінімум на два тури чемпіонату Італії.