Арбитр не назначил пенальти в ворота Спартака после жуткого фола – шипами в ногу: видео

Московский Спартак в домашнем матче Лиги Европы против польской Легии проиграл, пропустив в концовке матча. Хотя российская команда могла пропустить гол еще раньше, если бы арбитр осмелился назначить пенальти.

Спартак и Легия выдали боевой матч в Москве, который закончился победой польской команды. Кастрати отправил мяч в ворота уже в компенсированное арбитром время.

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И наибольшее обсуждение вызвала не только победа Легии (или поражение Спартака), а игра защитника российской команды Айртона.

На 10-й минуте матча защитник пытался отобрать мяч у соперника в собственном штрафном. Но сделал это настолько грубо, что чуть не травмировал Филипа Младеновича. Айртон шипами бутсы сыграл в ногу сопернику.

Однако арбитр матча полностью проигнорировал этот эпизод – не наказал Айртона (нарушение тянуло на красную карточку) и не назначил пенальти. Хотя на матче был VAR, и арбитр имел право пересмотреть повтор.

К счастью, Младенович сразу после этого эпизода поднялся и сумел продолжить игру.