Арбитр не назначил пенальти в ворота Спартака после жуткого фола – шипами в ногу: видео
Источник:24 канал
Московский Спартак в домашнем матче Лиги Европы против польской Легии проиграл, пропустив в концовке матча. Хотя российская команда могла пропустить гол еще раньше, если бы арбитр осмелился назначить пенальти.
Спартак и Легия выдали боевой матч в Москве, который закончился победой польской команды. Кастрати отправил мяч в ворота уже в компенсированное арбитром время.
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И наибольшее обсуждение вызвала не только победа Легии (или поражение Спартака), а игра защитника российской команды Айртона.
На 10-й минуте матча защитник пытался отобрать мяч у соперника в собственном штрафном. Но сделал это настолько грубо, что чуть не травмировал Филипа Младеновича. Айртон шипами бутсы сыграл в ногу сопернику.
Однако арбитр матча полностью проигнорировал этот эпизод – не наказал Айртона (нарушение тянуло на красную карточку) и не назначил пенальти. Хотя на матче был VAR, и арбитр имел право пересмотреть повтор.
К счастью, Младенович сразу после этого эпизода поднялся и сумел продолжить игру.
- Отметим, что это третий матч подряд, в котором Спартак проигрывает команде украинца в еврокубках. В плей-офф квалификации Лиги чемпионов Спартак дважды проиграл Бенфике, за которую выступает Роман Яремчук. При этом один из голов в ворота российского клуба был забит именно после удара украинского нападающего.
- За Легию же выступает другой украинец Игорь Харатин. Он перешел в польский клуб в последний день августа, и вышел в стартовом составе на матч в Москве.