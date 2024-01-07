Реал разгромной победой вышел в 1/8 Кубка Испании, сделав подарок сопернику: видеообзор

Мадридский Реал провел матч 1/16 финала Кубка Испании. В соперниках был скромный представитель пятой по силе лиги страны Аранда.

Аранда – Реал 1:3

Голы: Хоселу, 54, Диас, 55, Родриго, 90+1, Начо, 90+3 (авт.)

Андрей Лунин остался в запасе мадридского клуба. Место во владениях Реала занял Кепа. В первом тайме удивительно не было голов от титулованных гостей. Первая часть матча закончилась нулевой мировой, что уже было успехом для скромных хозяев, сообщает 24 Канал.

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На старте второго тайма Реал через две минуты забил дважды. Сначала Хоселу открыл счет с пенальти, а уже через минуту Диас удвоил преимущество "сливочных" – 0:2. Мадридцы оформили комфортный счет на 55-й минуте встречи.

Уже в компенсированное к матчу время Реал решил увеличить свое преимущество до разгромного 0:3 благодаря голу Родриго.

Однако и сделать подарок для соперника. Уже на последних секундах Атомо простреливал в штрафной "сливочных", но мяч нашел ногу не одноклубника, а защитника "Королевского клуба" Начо. Мяч после рикошета залетел в угол ворот Кепы, не ожидавший такого поворота событий – 1:3.

Реал пробился в 1/8 финала Кубка Короля.

Аранда – Реал: видеообзор матча