Все ради Месси и Роналду: арабский болельщик купил самый дорогой билет в истории футбола

Анонимный бизнесмен из Саудовской Аравии раскошелился, чтобы увидеть противостояние двух икон футбола. У болельщика будут определенные привилегии.

Анонимный бизнесмен отдал рекордную сумму, чтобы посмотреть на матч между звездами Саудовской Аравии и ПСЖ. Щедрый фанат заплатил за билет 2,66 миллиона евро.

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Самый дорогой билет в истории футбола подарит некоторые преимущества бизнесмену. Фанат получит право присутствовать на церемонии награждения победителей поединка. Также он сможет зайти в раздевалки команд после матча и пообщаться с футболистами. Выручка из билета должна быть направлена на благотворительность.

Детали встречи