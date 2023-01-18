Все ради Месси и Роналду: арабский болельщик купил самый дорогой билет в истории футбола
18 января 2023, 14:40Читати новину українською
Источник:Daily Star
Анонимный бизнесмен из Саудовской Аравии раскошелился, чтобы увидеть противостояние двух икон футбола. У болельщика будут определенные привилегии.
Анонимный бизнесмен отдал рекордную сумму, чтобы посмотреть на матч между звездами Саудовской Аравии и ПСЖ. Щедрый фанат заплатил за билет 2,66 миллиона евро.
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Самый дорогой билет в истории футбола подарит некоторые преимущества бизнесмену. Фанат получит право присутствовать на церемонии награждения победителей поединка. Также он сможет зайти в раздевалки команд после матча и пообщаться с футболистами. Выручка из билета должна быть направлена на благотворительность.
Детали встречи
- Криштиану Роналду будет выступать за сборную ведущих клубов Саудовской Аравии, а именно Аль-Насру и Аль-Хиляля. ПСЖ сыграет своим обычным составом.
- Встреча должна пройти 19 января в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде.
- Поединок станет для португальца дебютным за новый клуб, да еще с капитанской повязкой, а Месси снова получит возможность посоревноваться с Роналду.