Феерия Довбика приносит Днепру-1 дебютную победу в Лиге Конференций – видео голов

Команда Александра Кучера без существенных проблем обыграла Аполлон и отомстила киприотам за вылет из Лиги Европы. Героем встречи стал форвард Артем Довбик.

Аполлон – Днепр-1 0:3

Голы: Питтас, 58 – Рубчинский, 11, Довбик, 26, Довбик, 45.

Днепр-1 продолжает выступления в Лиге Конференций 2022-2023. Команда Александра Кучера в первом туре не смогла взять очки в матче с АЗ.

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Теперь же украинцам противостоял чемпион Кипра Аполлон, который на старте турнира облажался в игре с Вадуцем (0:0). У днепрян уже был горький опыт в этом сезоне против киприотов.

Именно команда с этого острова выбила Днепр-1 из Лиги Европы. В квалификации подопечные Кучера умудрились дважды уступить АЕКу из Ларнаки, вицечемпиона Кипра.

Феерия Довбика

Впрочем, с чемпионами у днепрян вышло куда легче. Уже в первом тайме наша команда забила трижды хозяевам поля, а героем тайма стал Артем Довбик.

Нападающий сначала ассистировал на открывшего счет Рубчинского. А уже потом Артем сам замыкал прострелы от партнеров – того же Рубчинского и Бузанелло.

Видео гола Рубчинского:

Первый гол Довбика:

Довбик оформил дубль:

Спорный гол Аполлона

Аполлон попытался вернуться в игру в начале второго тайма. После навеса в штрафную днепрян Питтас сумел пробить Валефа с близкого расстояния.

Как забивал Питтас:

Однако этот гол вызывает немало сомнений из-за возможного офсайда. Хорошо, что это взятие ворот не повлияло на результат.

Повышение в турнирной таблице

Днепр-1 уверенно побеждает оппонента из Кипра и выходит на второе место в квартете. В параллельном матче АЗ в большинстве одолел Вадуц (4:1).

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Именно с представителем Лихтенштейна днепряне и сыграют следующий матч в Лиге Конференций. Номинально домашняя игра состоится в словацком Кошице 6 октября.