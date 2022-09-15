Днепр-1 удачно начинает на Кипре: видео гола в Лиге Конференций

Команда Александра Кучера повела в счете в поединке в Лимасоле. Автором гола стал хавбек Валентин Рубчинский.

Днепр-1 проводит второй матч в группе Лиги Конференции. После стартового поражения от АЗ команда Александра Кучера уехала в гости в Аполлон, пишет 24 канал.

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Если голландца днепряне не забили, то на Кипре старт оказался куда удачнее. Уже на 11-й минуте Днепр-1 открыл счет.

Видео гола Рубчинского:

Рубчинский удачно открылся под пас Довбика и точно пробил в левый угол ворот Аполлона. Поединок проходит в Лимасоле. Напомним, что в первом туре киприоты не смогли обыграть Вадуца в гостях (0:0).