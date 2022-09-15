Дніпро-1 проводить свій другий матч у групі Ліги Конференції. Після стартової поразки від АЗ команда Олександра Кучера поїхала в гості до Аполлона, пише 24 канал.

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Якщо голандцям дніпряни не забили, то на Кіпрі старт виявився куди більш вдалим. Вже на 11-ій хвилині Дніпро-1 відкрив рахунок.

Відео голу Рубчинського:

Рубчинський вдало відкрився під пас Довбика і точно пробив у лівий кут воріт Аполлона. Поєдинок проходить в Лімасолі. Нагадаємо, що у першому турі кіпріоти не змогли обіграти Вадуц в гостях (0:0).