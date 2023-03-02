Первая четвертьфинальная встреча между этими командами закончилась в пользу АПОЭЛа 1:2. Интересно, что соперник Омония доигрывал ту игру в меньшинстве, пишет 24 канал.

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Вырвал путевку в полуфинал Кубка

В ответном матче Омония смогла взять реванш за досадное поражение в первом поединке. Уже на 12-й минуте Ансарифард вывел гостей вперед 1:2, а по сумме двух матчей сделал счет равным 2:2.

Такой счет продержался до компенсированного времени. Омония заработала право на пенальти. 11-метровый взялся исполнять Роман Безус, который на 79-й минуте вышел на замену вместо другого украинца Артема Беседина.

Роман уверенно развел голкипера и мяч по разным углам ворот. удвоив преимущество Омония над АПОЭЛом 0:2.

Клуб Безуса и Беседина по итогам двух матчей обыграл АПОЭЛ 2:3. Реализованный пенальти Романа вывел Омонию в полуфинал Кубка Кипра.

Видео пенальти Безуса

Безус забиває з пенальті та виводить Омонію в півфінал Кубка Кіпру



Bezus scores from the penalty spot and takes Omonia to the semifinals of the Cyprus Cup pic.twitter.com/RJgUSdYO2w — Nikita_Champion (@NikitKovalchuk) March 1, 2023

Для Безуса этот гол стал 3-м в 24-х сыгранных матчах. Также в активе Романа, который перебрался в Омонию в начале августа 2022 года, 3 ассиста. В то же время Беседин пока молчит. Артём отыграл в аренде за новый клуб уже 4 поединка, в которых отдал одну результативную передачу.

К слову. Уже 5 марта Омония сыграет на выезде против Кармиотисса в Первом дивизионе Кипра.