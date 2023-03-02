Марсель – Анесси 2:2 (по пен. 6:7)

Голы: Верету, 29, Мугге, 90+6 – Саги, 53, Муанга, 59

Марсель подошел к этому кубковому матчу в статусе фаворита. Ведь на пути в четвертьфинал выбил грозный ПСЖ. Внимание украинских футбольных фанатов тоже было приковано к этому матчу. Руслан Малиновский начал поединок с первых секунд, сообщает 24 канал.

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До экватора первого тайма мяч побывал во владениях Аннеси. Малиновский классно вывел на ворота соперника Клосса, тот в одно касание отправил мяч в сетку ворот гостей, но сделал это из офсайда. Поэтому гол Марселя не был засчитан, а нули на табло не изменились.

Через несколько минут Санчес мог открывать счет. Однако Алексис не смог обыграть голкипера.

На 29-й минуте "провансальцы" забили чистый гол. Санчес в падении отдал на ход на Клосса, тот прокинул мяч еще дальше. Круглого подхватил Верету и расстрелял владение Калленса – 1:0.

В конце первого тайма преимущество Марселя мог удваивать Малиновский. Руслан принялся исполнять стандарт с острого угла. Мощный выстрел от украинского полузащитника взял на себя перекладину.

Как Малиновский попал в перекладину: смотрите видео

На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом в счете Марселя 1:0.

После отдыха гости дважды шокировали команду Игоря Тудора. Сначала позиционная атака Марселя окончилась быстрой контратакой соперника. Рокки перехватил передачу, протянул мяч почти в штрафную хозяев, отдал на Саги, тот сместился в центр и пробил мимо Лопеса - 1:1.

Уже через шесть минут Муанга вывел Аннесе вперед – 1:2.

На 83-й минуте за игру рукой судья назначил пенальти в ворота гостей. Но Санчес с 11 метров не сумел переиграть голкипера Аннеси.

Только на шестой компенсированной минуте Марселю удалось спастись. Муге классно забросил мяч за воротничок голкиперу – 2:2.

Четвертьфинал перешел в серию пенальти, где точнее были гости – 6:7. Малиновский не пробивал, ведь был изменен на 67-й минуте.

Марсель сенсационно вылетел из Кубка Франции. Аннеси продолжает борьбу за трофей.

Марсель – Аннеси: видеообзор матча